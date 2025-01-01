Дожить до рассвета (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Until Dawn
Ужасы, Драма18+
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О фильме
Кловер с друзьями разыскивает свою пропавшую сестру и приезжает в глухомань, где та записала последнее видеопослание. Выехав из стены дождя, компания оказывается в пустынном странном доме посреди леса, где и решает переждать непогоду, но после захода солнца на них нападает жуткий детина в маск�е и всех убивает. Ребята тут же приходят в себя и понимают, что оказались во временной петле — теперь они вынуждены переживать эту ужасную ночь снова и снова.
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Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дэвид
Ф. Сандберг
- ОЭАктриса
Одесса
Эзайон
- Актёр
Петер
Стормаре
- ЭРАктриса
Элла
Рубин
- ЮДАктриса
Ю
Джи-ён
- МЧАктёр
Майкл
Чимино
- ЛЛАктриса
Лотта
Лостен
- ММАктриса
Майя
Митчелл
- ББСценарист
Блэр
Батлер
- ГДСценарист
Гари
Доберман
- ЛЛПродюсер
Лотта
Лостен
- Продюсер
Рой
Ли
- ГДПродюсер
Гари
Доберман
- ГПХудожник
Гай
Потгитер
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш