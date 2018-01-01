Wink
Фильмы
Довольно слов
Актёры и съёмочная группа фильма «Довольно слов»

Режиссёры

Николь Холофсенер

Nicole Holofcener
Режиссёр

Актёры

Джеймс Гандольфини

James Gandolfini
АктёрAlbert
Джулия Луи-Дрейфус

Julia Louis-Dreyfus
АктрисаEva
Кэтрин Кинер

Catherine Keener
АктрисаMarianne
Тони Коллетт

Toni Collette
АктрисаSarah
Бен Фэлкоун

Ben Falcone
АктёрWill
Трэйси Фэирэуэй

Tracey Fairaway
Актриса
Тави Гевинсон

Tavi Gevinson
АктрисаChloe
Анджела Н. Джонсон

Anjelah N. Johnson
АктрисаCathy
Ив Хьюсон

Eve Hewson
АктрисаTess
Микаэла Уоткинс

Michaela Watkins
АктрисаHilary

Сценаристы

Николь Холофсенер

Nicole Holofcener
Сценарист

Продюсеры

Энтони Брегман

Anthony Bregman
Продюсер
Крисанн Верджес

Chrisann Verges
Продюсер

Операторы

Хавьер Гробет

Xavier Grobet
Оператор

Композиторы

Марсело Зарвос

Marcelo Zarvos
Композитор