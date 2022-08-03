Довольно слов
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Довольно слов

Довольно слов (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Enough Said
Драма, Мелодрама89 мин18+

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О фильме

Еве чуть за сорок, она разведена, воспитывает дочь и зарабатывает на жизнь массажем. Одна из клиенток становится подругой героини и постоянно жалуется на своего бывшего мужа. Параллельно у Евы завязываются романтические отношения с Элбертом, который оказывается тем сам самым экс-супругом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb