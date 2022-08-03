Довольно слов (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.02013, Enough Said
Драма, Мелодрама89 мин18+
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О фильме
Еве чуть за сорок, она разведена, воспитывает дочь и зарабатывает на жизнь массажем. Одна из клиенток становится подругой героини и постоянно жалуется на своего бывшего мужа. Параллельно у Евы завязываются романтические отношения с Элбертом, который оказывается тем сам самым экс-супругом.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НХРежиссёр
Николь
Холофсенер
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Бен
Фэлкоун
- Актриса
Трэйси
Фэирэуэй
- ТГАктриса
Тави
Гевинсон
- АНАктриса
Анджела
Н. Джонсон
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- МУАктриса
Микаэла
Уоткинс
- НХСценарист
Николь
Холофсенер
- Продюсер
Энтони
Брегман
- КВПродюсер
Крисанн
Верджес
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос