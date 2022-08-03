Еве чуть за сорок, она разведена, воспитывает дочь и зарабатывает на жизнь массажем. Одна из клиенток становится подругой героини и постоянно жалуется на своего бывшего мужа. Параллельно у Евы завязываются романтические отношения с Элбертом, который оказывается тем сам самым экс-супругом.

