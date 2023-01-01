Достучаться до небес
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Достучаться до небес

Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.51997, Knockin' on Heaven's Door
Драмы, Комедии85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Двое мужчин, страдающих от смертельной болезни, пытаются добраться до моря на угнанной машине. Культовая немецкая трагикомедия с Тилем Швайгером.

Мартин и Руди знакомятся в больнице, когда узнают, что жить им остается всего несколько месяцев. Они оба стараются принять свою судьбу, но не хотят проводить последние дни в четырех стенах. Руди признается новому другу, что никогда не видел моря и мечтает отправиться туда перед смертью. Так мужчины решают сбежать из клиники и случайно угоняют автомобиль, в котором обнаруживают чемодан с большой суммой денег, принадлежащих местным бандитам. За Мартином и Руди объявляют охоту не только преступники, но и полицейские.

Смогут ли друзья осуществить свою последнюю мечту, узнаете в эмоциональной драме «Достучаться до небес». Фильм 1997 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Достучаться до небес»

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