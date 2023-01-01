Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Двое мужчин, страдающих от смертельной болезни, пытаются добраться до моря на угнанной машине. Культовая немецкая трагикомедия с Тилем Швайгером.



Мартин и Руди знакомятся в больнице, когда узнают, что жить им остается всего несколько месяцев. Они оба стараются принять свою судьбу, но не хотят проводить последние дни в четырех стенах. Руди признается новому другу, что никогда не видел моря и мечтает отправиться туда перед смертью. Так мужчины решают сбежать из клиники и случайно угоняют автомобиль, в котором обнаруживают чемодан с большой суммой денег, принадлежащих местным бандитам. За Мартином и Руди объявляют охоту не только преступники, но и полицейские.



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