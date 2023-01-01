Достучаться до небес (фильм, 1997) смотреть онлайн
Сюжет
Двое мужчин, страдающих от смертельной болезни, пытаются добраться до моря на угнанной машине. Культовая немецкая трагикомедия с Тилем Швайгером.
Мартин и Руди знакомятся в больнице, когда узнают, что жить им остается всего несколько месяцев. Они оба стараются принять свою судьбу, но не хотят проводить последние дни в четырех стенах. Руди признается новому другу, что никогда не видел моря и мечтает отправиться туда перед смертью. Так мужчины решают сбежать из клиники и случайно угоняют автомобиль, в котором обнаруживают чемодан с большой суммой денег, принадлежащих местным бандитам. За Мартином и Руди объявляют охоту не только преступники, но и полицейские.
Смогут ли друзья осуществить свою последнюю мечту, узнаете в эмоциональной драме «Достучаться до небес». Фильм 1997 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- ТЯРежиссёр
Томас
Ян
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Ян
Йозеф Лиферс
- ТВАктёр
Тьерри
Ван Вервеке
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- ХСАктёр
Хуб
Стапель
- ЛЛАктёр
Леонард
Лансинк
- Актёр
Ральф
Херфорт
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ВТАктёр
Вилли
Томчик
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- ТЯСценарист
Томас
Ян
- АХПродюсер
Андре
Хеннике
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- ВБПродюсер
Вольфганг
Браун
- ВЯПродюсер
Виола
Ягер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ХВХудожница
Хайке
Вебер
- КНКомпозитор
Кристиан
Неандер
- ЖПКомпозитор
Жан
Плевка