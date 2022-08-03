Доспехи Бога 2: Операция Кондор (в переводе Гоблина) (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Fei ying gai wak
Боевик, Криминал102 мин18+
О фильме
Новые приключения «Азиатского ястреба» в переводе от Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Джеки отправляется на новое задание — ему нужно найти 240 тонн золота, спрятанных на подземной нацисткой базе в пустыне Сахара. Его напарницей становится Ада — специалистка ООН по Африке. Позже к ним присоединяется Эльза — внучка немецкого офицера фон Кеттерлинга, командующего той самой базой, которую должен обнаружить Джеки.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- КЧАктриса
Кэрол
Чэн
- ЕКАктриса
Ева
Кобо
- СИАктриса
Сёко
Икэда
- АСАктёр
Альдо
Самбрель
- КГАктёр
Кен
Гудман
- СТАктёр
Стиви
Тарталия
- ЛПАктёр
Лин
Персивал
- БФАктёр
Брюс
Фонтейн
- УААктёр
Уэйн
Арчер
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- РЧПродюсер
Рэймонд
Чоу
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ДЛХудожник
Доминик
Ло
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- КГХудожница
Кэрролл
Гордон
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- АВОператор
Артур
Вон
- КБКомпозитор
Крис
Бабида
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман