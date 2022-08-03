Доспехи Бога 2: Операция Кондор (в переводе Гоблина)
Доспехи Бога 2: Операция Кондор (в переводе Гоблина) (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Fei ying gai wak
Боевик, Криминал102 мин18+

О фильме

Новые приключения «Азиатского ястреба» в переводе от Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Джеки отправляется на новое задание — ему нужно найти 240 тонн золота, спрятанных на подземной нацисткой базе в пустыне Сахара. Его напарницей становится Ада — специалистка ООН по Африке. Позже к ним присоединяется Эльза — внучка немецкого офицера фон Кеттерлинга, командующего той самой базой, которую должен обнаружить Джеки.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал, Триллер
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доспехи Бога 2: Операция Кондор (в переводе Гоблина)»