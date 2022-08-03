Доспехи Бога 2: Операция Кондор (в переводе Гоблина) (фильм, 1991) смотреть онлайн

Новые приключения «Азиатского ястреба» в переводе от Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Джеки отправляется на новое задание — ему нужно найти 240 тонн золота, спрятанных на подземной нацисткой базе в пустыне Сахара. Его напарницей становится Ада — специалистка ООН по Африке. Позже к ним присоединяется Эльза — внучка немецкого офицера фон Кеттерлинга, командующего той самой базой, которую должен обнаружить Джеки.

