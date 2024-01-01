Дорогой Санта
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Дорогой Санта

Дорогой Санта (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Dear Santa
Фэнтези, Комедии18+

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Сюжет

11-летний Лиам ошибается и отправляет свой рождественский список желаний не Санте, а Сатане. А тот, воодушевившись письмом «фаната», заявляется к нему в гости, чтобы забрать часть души.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Фэнтези

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Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой Санта»