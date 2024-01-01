Дорогой Санта (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

11-летний Лиам ошибается и отправляет свой рождественский список желаний не Санте, а Сатане. А тот, воодушевившись письмом «фаната», заявляется к нему в гости, чтобы забрать часть души.



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