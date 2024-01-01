Дорогой Санта (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Dear Santa
Фэнтези, Комедии18+
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Сюжет
11-летний Лиам ошибается и отправляет свой рождественский список желаний не Санте, а Сатане. А тот, воодушевившись письмом «фаната», заявляется к нему в гости, чтобы забрать часть души.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Бобби
Фаррелли
- БХАктриса
Брианна
Хоуи
- ХМАктёр
Хэйз
МакАртур
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- КФАктриса
Кейт
Фридман
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Сценарист
Питер
Фаррелли
- РБСценарист
Рики
Блитт
- ДИСценарист
Дэн
Ивен
- КБПродюсер
Кевин
Барнетт
- Продюсер
Бобби
Фаррелли
- ПДПродюсер
Пит
Джонс
- Продюсер
Питер
Фаррелли
- БКХудожник
Брайан
Кристенсен
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- БТХудожница
Бао
Транчи
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс