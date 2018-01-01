Wink
Дорога
Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога»

Режиссёры

Александр Столпер

Режиссёр

Актёры

Андрей Попов

АктёрСергей Игнатьевич Байталин
Виталий Доронин

АктёрФёдор Иванович
Николай Гриценко

АктёрИван Алексеевич
Тамара Логинова

АктрисаЕкатерина Андреевна Федорова
Лев Свердлин

АктёрБеимбетов
Виктор Авдюшко

АктёрВася
Евгений Матвеев

АктёрГригорий Иванович Полипчук
Евгений Леонов

АктёрПаша Еськов
Владимир Кенигсон

АктёрРеджинальд Снайдерс
Борис Битюков

Актёрдирижёр и скрипач
Николай Сергеев

АктёрПавел Петрович
Тахир Сабиров

АктёрТаги Мухтаров
Алексей Алексеев

Актёр

Операторы

Александр Харитонов

Оператор
Леонид Крайненков

Оператор

Композиторы

Николай Крюков

Композитор