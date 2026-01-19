Дорога (фильм, 1955) смотреть онлайн

Дорога
Боевик, Приключения97 мин12+
На одной из автостанций горной дороги Дальнего Востока из-за снегопадов застряли десятки машин с пассажирами и срочным грузом. Под вечер на станцию прибывают ещё два пассажира - капитан госбезопасности и «иностранный турист».

 Утром, несмотря на пургу, автоколонна направляется на штурм перевала. Никто не подозревает, что капитан сопровождает диверсанта, назначившего встречу на перевале.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

