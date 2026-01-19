Дорога (фильм, 1955) смотреть онлайн
Боевик, Приключения97 мин12+
О фильме
На одной из автостанций горной дороги Дальнего Востока из-за снегопадов застряли десятки машин с пассажирами и срочным грузом. Под вечер на станцию прибывают ещё два пассажира - капитан госбезопасности и «иностранный турист».
Утром, несмотря на пургу, автоколонна направляется на штурм перевала. Никто не подозревает, что капитан сопровождает диверсанта, назначившего встречу на перевале.
СтранаСССР
ЖанрБоевик, Приключения
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Столпер
- АПАктёр
Андрей
Попов
- ВДАктёр
Виталий
Доронин
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Владимир
Кенигсон
- ББАктёр
Борис
Битюков
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ТСАктёр
Тахир
Сабиров
- АААктёр
Алексей
Алексеев
- АХОператор
Александр
Харитонов
- ЛКОператор
Леонид
Крайненков
- НККомпозитор
Николай
Крюков