Дорога (фильм, 1955) смотреть онлайн

На одной из автостанций горной дороги Дальнего Востока из-за снегопадов застряли десятки машин с пассажирами и срочным грузом. Под вечер на станцию прибывают ещё два пассажира - капитан госбезопасности и «иностранный турист».



Утром, несмотря на пургу, автоколонна направляется на штурм перевала. Никто не подозревает, что капитан сопровождает диверсанта, назначившего встречу на перевале.

