Сюжет

Драматический боевик о мужчине, который выходит из тюрьмы и оказывается перед сложным моральным выбором. В роли отца главного героя — Мел Гибсон. Отсидев 7 лет за непредумышленное убийство, Рассел выходит на свободу по УДО. На него тут же нападают друзья убитого и жестоко избивают. Рассел понимает, что все еще находится в опасности, и решает скрыться у отца в Миссисипи. Тем временем в штат приезжает неустроенная Мэйбен с маленькой дочерью. Женщина ищет способ заработать и становится жертвой изнасилования, после чего на одном из шоссе ее обнаруживает Рассел. Он решает помочь окровавленной незнакомке, несмотря на то, что его собственная жизнь находится под угрозой. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, куда героев заведет «Дорога отчаяния» — фильм 2023 смотреть онлайн можно в хорошем качестве.



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