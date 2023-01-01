Дорога отчаяния
Wink
Фильмы
Дорога отчаяния
8.02023, Desperation Road
Боевики, Триллеры107 мин18+
Бывший заключенный встает на путь исправления, но вынужден нарушить закон, чтобы спасти жизнь незнакомой женщины. Триллер с Мэлом Гибсоном
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Дорога отчаяния (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Драматический боевик о мужчине, который выходит из тюрьмы и оказывается перед сложным моральным выбором. В роли отца главного героя — Мел Гибсон. Отсидев 7 лет за непредумышленное убийство, Рассел выходит на свободу по УДО. На него тут же нападают друзья убитого и жестоко избивают. Рассел понимает, что все еще находится в опасности, и решает скрыться у отца в Миссисипи. Тем временем в штат приезжает неустроенная Мэйбен с маленькой дочерью. Женщина ищет способ заработать и становится жертвой изнасилования, после чего на одном из шоссе ее обнаруживает Рассел. Он решает помочь окровавленной незнакомке, несмотря на то, что его собственная жизнь находится под угрозой. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, куда героев заведет «Дорога отчаяния» — фильм 2023 смотреть онлайн можно в хорошем качестве.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога отчаяния»

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