Дорога домой (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Back to the Outback
Мультфильм, Комедия6+
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О фильме
Животные из тематического парка вырываются на свободу и отправляются на поиски родного дома.
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СтранаАвстралия, США, Мексика, Нидерланды, Австрия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Рейтинг
- КНРежиссёр
Клэр
Найт
- ГКРежиссёр
Гарри
Криппс
- РХАктриса
Рэйчел
Хаус
- ЭИАктёр
Энгус
Имри
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Гай
Пирс
- АДАктриса
Айслинн
Дербес
- Актёр
Эрик
Бана
- ТМАктёр
Тим
Минчин
- Актриса
Джеки
Уивер
- МТАктриса
Миранда
Тапселл
- ДЛАктёр
Дизель
Ла Торрака
- ГКСценарист
Гарри
Криппс
- Продюсер
Акива
Голдсман
- МКПродюсер
Мелисса
Кобб
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс