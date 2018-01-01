Wink
Детям
Дора-дора-помидора
Актёры и съёмочная группа фильма «Дора-дора-помидора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дора-дора-помидора»

Режиссёры

Инесса Ковалевская

Инесса Ковалевская

Режиссёр

Актёры

Галина Коньшина

Галина Коньшина

Актрисаозвучка
Елена Степаненко

Елена Степаненко

Актрисаозвучка
Вячеслав Войнаровский

Вячеслав Войнаровский

Актёрозвучка

Сценаристы

Инесса Ковалевская

Инесса Ковалевская

Сценарист

Продюсеры

Эрнест Рахимов

Эрнест Рахимов

Продюсер

Художники

Леонид Шварцман

Леонид Шварцман

Художник
Николай Козлов

Николай Козлов

Художник

Монтажёры

Наталия Степанцева

Наталия Степанцева

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Владимир Шаинский

Владимир Шаинский

Композитор