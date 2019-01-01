Doom: Аннигиляция
Wink
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Doom: Аннигиляция
6.42019, Doom: Annihilation
Ужасы, Фантастика92 мин18+

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Doom: Аннигиляция (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Отряд морпехов прилетает на марсианский спутник Фобос, где ведутся секретные эксперименты, связанные с телепортацией. По прибытии оказывается, что база практически обесточена и на связь не выходит. Проникнув в сооружение через эвакуационный выход, военные сталкиваются с многочисленными агрессивными монстрами, в которых превратились местные учeные.

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Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Doom: Аннигиляция»

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