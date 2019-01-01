6.42019, Doom: Annihilation
Ужасы, Фантастика92 мин18+
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Doom: Аннигиляция (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Отряд морпехов прилетает на марсианский спутник Фобос, где ведутся секретные эксперименты, связанные с телепортацией. По прибытии оказывается, что база практически обесточена и на связь не выходит. Проникнув в сооружение через эвакуационный выход, военные сталкиваются с многочисленными агрессивными монстрами, в которых превратились местные учeные.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ТДРежиссёр
Тони
Джильо
- ЭМАктриса
Эми
Мэнсон
- ДМАктёр
Доминик
Мафэм
- ДВАктёр
Джеймс
Вебер-Браун
- КААктёр
Клэйтон
Адамс
- НБАктриса
Нина
Бергман
- АЧАктёр
Амер
Чадха-Пател
- ГБАктёр
Гэвин
Брокер
- ХДАктёр
Хари
Диллон
- ТДСценарист
Тони
Джильо
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ФДПродюсер
Филлип
Дж. Рот
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ВИХудожник
Владимир
Иосифов
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман