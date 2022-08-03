Дон Кихот (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Неожиданный пересказ истории Дон Кихота с точки зрения ослика Санчо Пансы, мечтающего стать конем. Красочные анимационные приключения в стиле «Шрэка».
Вернувшись домой после долгих странствий, образованный рыцарь Дон Кихот и его приятель, самый богатый и уважаемый человек деревни Санчо Панса, практически не разговаривают друг с другом. Кихот все еще мечтает о прекрасной Дульсинее, а Санчо не может его простить за то, что тот бросил его в Барселоне. Об их похождениях уже вышла книга, которая моментально сделала двух путешественников знаменитостями, но бессовестно переврала многие факты. Это невероятно злит Русио, ослика Пансы, не расстающегося с мечтой когда-нибудь стать благородным рысаком. Однако рыцарь и его друг забывают обиды, когда узнают, что скоро состоится турнир, победа в котором позволит Кихоту узнать подлинную личность Дульсинеи. И вот известные на всю страну герои снова пускаются в путь — за любовью и сокровищами.
Какие препятствия их ожидают, расскажет «Дон Кихот» — мультфильм 2007 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаИталия, Испания
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время83 мин / 01:23
