Дом (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Авантюрная комедия о семейной паре, открывшей домашнее казино. Дочери Скотта и Кейт отказано в городском гранте на высшее образование. Знакомство с игроманом Фрэнком подсказывает опечаленным родителям способ, которым можно добыть деньги на учебу.



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