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Дом (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The House
Комедии, Криминал84 мин18+

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Сюжет

Авантюрная комедия о семейной паре, открывшей домашнее казино. Дочери Скотта и Кейт отказано в городском гранте на высшее образование. Знакомство с игроманом Фрэнком подсказывает опечаленным родителям способ, которым можно добыть деньги на учебу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом»

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