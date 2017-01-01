Дом (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The House
Комедии, Криминал84 мин18+
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Сюжет
Авантюрная комедия о семейной паре, открывшей домашнее казино. Дочери Скотта и Кейт отказано в городском гранте на высшее образование. Знакомство с игроманом Фрэнком подсказывает опечаленным родителям способ, которым можно добыть деньги на учебу.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дж. Коэн
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Эми
Полер
- Актёр
Джейсон
Манцукас
- РСАктриса
Райан
Симпкинс
- Актёр
Ник
Кролл
- Актриса
Эллисон
Толман
- РХАктёр
Роб
Хюбель
- КОАктриса
Кристина
Оффли
- Актриса
Джесси
Эннис
- РСАктёр
Рори
Сковел
- БОСценарист
Брендан
О’Брайэн
- ЭДСценарист
Эндрю
Дж. Коэн
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Коэн
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- КОХудожник
Кристофер
Ороса
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау