Анимационный фильм «Дом» — трогательная история о межпланетной дружбе и поиске своего места на Земле и во Вселенной.



Когда инопланетная раса бувов захватывает Землю, всех людей переселяют в специально отведенные резервации. 13-летняя Дар — единственная из землян, кому удалось не попасть в руки пришельцев. Ее случайная встреча с инопланетянином по имени О — неуклюжим, но добродушным бувом, изгнанным своими же сородичами, — становится началом большого приключения. Вместе новые друзья отправляются в путешествие по опустевшей планете, чтобы спасти Землю и найти маму Дар.



Смешная, добрая и удивительно яркая, картина режиссера Тима Джонсона понравится и взрослым, и детям. Смотреть мультфильм «Дом» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: дом — там, где вы чувствуете себя нужными и любимыми.

