Дом (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Анимационный фильм «Дом» — трогательная история о межпланетной дружбе и поиске своего места на Земле и во Вселенной.
Когда инопланетная раса бувов захватывает Землю, всех людей переселяют в специально отведенные резервации. 13-летняя Дар — единственная из землян, кому удалось не попасть в руки пришельцев. Ее случайная встреча с инопланетянином по имени О — неуклюжим, но добродушным бувом, изгнанным своими же сородичами, — становится началом большого приключения. Вместе новые друзья отправляются в путешествие по опустевшей планете, чтобы спасти Землю и найти маму Дар.
Смешная, добрая и удивительно яркая, картина режиссера Тима Джонсона понравится и взрослым, и детям. Смотреть мультфильм «Дом» стоит хотя бы ради того, чтобы вспомнить: дом — там, где вы чувствуете себя нужными и любимыми.
СтранаСША, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- ТДРежиссёр
Тим
Джонсон
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актриса
Рианна
- Актёр
Стив
Мартин
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- БСАктёр
Брайан
Степанек
- ЭСАктриса
Эйприл
Стрюбинг
- СКАктёр
Стивен
Кеарин
- ЛСАктриса
Лиза
Стюарт
- ЭУАктриса
Эйприл
Уинчелл
- ТДСценарист
Том
Дж. Эстл
- МЭСценарист
Мэтт
Эмбер
- СБПродюсер
Сюзанн
Бёрги
- КДПродюсер
Крис
Дженкинс
- Продюсер
Мирей
Сория
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- МСАктриса дубляжа
Марианна
Семенова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЛНАктриса дубляжа
Лилиан
Наврозашвили
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф