Дом у болота
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Дом у болота

Дом у болота (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.42021, A House on the Bayou
Ужасы, Детективы84 мин18+

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Сюжет

Джон и Джессика Чемберс вместе с дочерью Анной едут отдохнуть в Луизиану – в дом, который выставлен на продажу. Недавно Джессика обнаружила, что у Джона есть любовница среди его студенток, и в поездке они надеются залатать брешь в отношениях. Но встреча с парой местных жителей ставит крест на семейных планах – они знают о Чемберсах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом у болота»

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