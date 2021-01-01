Дом у болота (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.42021, A House on the Bayou
Ужасы, Детективы84 мин18+
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Сюжет
Джон и Джессика Чемберс вместе с дочерью Анной едут отдохнуть в Луизиану – в дом, который выставлен на продажу. Недавно Джессика обнаружила, что у Джона есть любовница среди его студенток, и в поездке они надеются залатать брешь в отношениях. Но встреча с парой местных жителей ставит крест на �семейных планах – они знают о Чемберсах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АМРежиссёр
Алекс
Маколи
- АСАктриса
�Анджела
Сарафян
- Актёр
Пол
Шнайдер
- ЛМАктриса
Лия
МакХью
- ДЛАктёр
Джейкоб
Л�офленд
- ДВАктёр
Даг
Ван Лью
- ЛРАктриса
Лорен
Ричардс
- АМСценарист
Алекс
Маколи
- Продюсер
Джейсон
Блум
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АУАктриса дубляжа
Анастасия
Устюжанина
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ЭКХудожница
Эулин
Колетт Хафки
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- ДСКомпозитор
Джозеф
Стефенс