Дом у болота (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джон и Джессика Чемберс вместе с дочерью Анной едут отдохнуть в Луизиану – в дом, который выставлен на продажу. Недавно Джессика обнаружила, что у Джона есть любовница среди его студенток, и в поездке они надеются залатать брешь в отношениях. Но встреча с парой местных жителей ставит крест на �семейных планах – они знают о Чемберсах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.



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