Дом на глубине (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Тина и Бен – счастливые влюблeнные и профессиональные путешественники. Для своего видеоблога они колесят по всему свету в поисках заброшенных домов. В объектив их камеры уже попадали самые разные необычные соору�жения, и удивлять подписчиков становится всe сложнее. В надежде не растерять зрительский интерес Тина и Бен организуют подводные съемки в затопленном доме на дне французского озера. Наивные блогеры даже не представляют, каким кошмаром обернeтся для них эта затея.



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