Дом на глубине
Wink
Фильмы
Дом на глубине
6.52021, The Deep House
Ужасы81 мин18+

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Дом на глубине (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Тина и Бен – счастливые влюблeнные и профессиональные путешественники. Для своего видеоблога они колесят по всему свету в поисках заброшенных домов. В объектив их камеры уже попадали самые разные необычные сооружения, и удивлять подписчиков становится всe сложнее. В надежде не растерять зрительский интерес Тина и Бен организуют подводные съемки в затопленном доме на дне французского озера. Наивные блогеры даже не представляют, каким кошмаром обернeтся для них эта затея.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом на глубине»

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