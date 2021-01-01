Дом на глубине (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Тина и Бен – счастливые влюблeнные и профессиональные путешественники. Для своего видеоблога они колесят по всему свету в поисках заброшенных домов. В объектив их камеры уже попадали самые разные необычные соору�жения, и удивлять подписчиков становится всe сложнее. В надежде не растерять зрительский интерес Тина и Бен организуют подводные съемки в затопленном доме на дне французского озера. Наивные блогеры даже не представляют, каким кошмаром обернeтся для них эта затея.
Дом на глубине смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Бустильо
- Режиссёр
Жюльен
Мори
- Актриса
Камилль
Роу
- ДДАктёр
Джеймс
Джаггер
- ЭСАктёр
Эрик
Савен
- АСАктёр
Алексис
Сервес
- ЭКАктриса
Энн
Клессанс
- КМАктриса
Каролина
Массе
- МКАктриса
Мари
Каффье
- МБАктриса
Мари
Бернард
- АБСценарист
Александр
Бустильо
- Сценарист
Жюльен
Мори
- РПСценарист
Рэйчел
Паркер
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- БМонтажёр
Бакстер
- ЖБОператор
Жак
Баллард