6.72020, The Night House
Ужасы, Детектив102 мин18+
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Дом на другой стороне (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Жизнь учительницы по имени Бет казалась почти идеальной, пока ее муж не застрелился в лодке на озере прямо напротив дома. Героиня пытается справиться с утратой. Тем временем по ночам в доме начинают происходить странные вещи, а в телефоне супруга Бет обнаруживает фотографии женщин, поразительно похожих на неe. Но главная странность ждeт вдову на другом берегу озера. Там она находит дом – полное зеркальное отражение их с мужем особняка.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Детектив
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Брукнер
- Актриса
Ребекка
Холл
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- ЭДАктёр
Эван
Джоникайт
- Актриса
Стэйси
Мартин
- ДЭАктёр
Дэвид
Эбельс
- КДАктриса
Кристина
Джексон
- ПКАктёр
Патрик
Клейн
- КСАктриса
Кристал
Сванн
- КУАктёр
Катрин
Уайднер
- БКСценарист
Бен
Коллинз
- ЛПСценарист
Люк
Петровски
- ДБПродюсер
Дэвид
Брукнер
- БКПродюсер
Бен
Коллинз
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Гойер
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лазо
- ДДХудожник
Джошуа
Добкин
- ПЧХудожник
Прерна
Чавла
- БЛКомпозитор
Бен
Ловетт