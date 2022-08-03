Жизнь учительницы по имени Бет казалась почти идеальной, пока ее муж не застрелился в лодке на озере прямо напротив дома. Героиня пытается справиться с утратой. Тем временем по ночам в доме начинают происходить странные вещи, а в телефоне супруга Бет обнаруживает фотографии женщин, поразительно похожих на неe. Но главная странность ждeт вдову на другом берегу озера. Там она находит дом – полное зеркальное отражение их с мужем особняка.

