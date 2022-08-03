Дом на другой стороне
Wink
Фильмы
Дом на другой стороне
6.72020, The Night House
Ужасы, Детектив102 мин18+

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Дом на другой стороне (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Жизнь учительницы по имени Бет казалась почти идеальной, пока ее муж не застрелился в лодке на озере прямо напротив дома. Героиня пытается справиться с утратой. Тем временем по ночам в доме начинают происходить странные вещи, а в телефоне супруга Бет обнаруживает фотографии женщин, поразительно похожих на неe. Но главная странность ждeт вдову на другом берегу озера. Там она находит дом – полное зеркальное отражение их с мужем особняка.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом на другой стороне»