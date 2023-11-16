Дом-ловушка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
Дом-ловушка (фильм, 2023)
О фильме
Камерный триллер о молодом человеке, на которого охотятся мстители из соцсетей, принявшие его за террориста. От режиссера «Точки кипения» Фила Барантини. Британец арабского происхождения Гарри едет из Лондона в пригород, чтобы присмотреть за домом родителей, которые собираются в отпуск. Тем временем в столице происходит теракт, и в новостях начинают распространять изображение подозреваемого в нем мужчины. Бывшая одноклассница Гарри сообщает в соцсетях, что террорист похож на него, и пост быстро становится вирусным. Общественность нарекает Гарри преступником и обрушивает на него лавину сетевого гнева, а самые активные хейтеры объединяются и отправляются карать «террориста». Удастся ли Гарри спастись от разъяренных незнакомцев, окруживших родительский дом? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Дом-ловушка» 2023 года в хорошем качестве, и узнаете ответ на этот вопрос.
СтранаВеликобритания
ЖанрТриллер
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- Режиссёр
Фил
Барантини
- ЧКАктёр
Чанил
Кулар
- ЛААктёр
Лорин
Аджуфо
- НГАктёр
Нитин
Ганатра
- ФТАктриса
Фрэнсис
Томелти
- НААктриса
Нила
Аалия
- РОАктёр
Робби
О’Нилл
- ДДАктёр
Джей
Джонсон
- БЭАктёр
Бен
Энрайт
- ОТАктёр
Олли
Тиг
- КМАктриса
Кимберли
Маррен
- ББСценарист
Барнеби
Болтон
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова