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Дом летающих кинжалов

Дом летающих кинжалов (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Shi mian mai fu
Боевик, Мелодрама114 мин18+

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О фильме

Джин до последней капли крови готов защищать прекрасную девушку-бунтарку, которую ему выпало сопровождать в опасном путешествии. Неожиданно воитель понимает, что за преданностью молодой женщине стоит другое и более сильное чувство — любовь.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом летающих кинжалов»