Дохлая рыба (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
6.92004, Dead Fish
Боевики, Триллеры90 мин18+
Сюжет
Незадачливый слесарь Эйб запросто укрощает самые сложные замки, а вот в личной жизни и азартных играх он полный профан. Ему постоянно звонят на сотовый разъяренные кредиторы, а тут еще его подруга забеременела и сбежала от него. Эйб подозревает, что у него проблемы.
Но что начнется, когда он случайно обменяется сотовыми с киллером Линчем, который получает заказы исключительно на свой телефон?! Для Эйба чужая награда за убийство - хороший способ подзаработать. Но как получить деньги и обойтись без трупов? Эта задачка покруче самого хитрого сейфа! Да и Линчу вряд ли понравится, что у него появился загадочный и непредсказуемый конкурент.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЧСРежиссёр
Чарли
Стэдлер
- Актёр
Роберт
Карлайл
- КБАктриса
Кассандра
Белл
- Актёр
Гари
Олдман
- ДПАктёр
Джон
Пирсон
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- Актриса
Елена
Анайя
- ЭЛАктёр
Эндрю
Ли Поттс
- Актёр
Билли
Зейн
- КРАктёр
Карел
Роден
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- АКСценарист
Адам
Кретнер
- ДМСценарист
Дэвид
Митчелл
- ЧССценарист
Чарли
Стэдлер
- ДМПродюсер
Дан
Мааг
- ВБХудожница
Вин
Бёрнэм
- ЭККомпозитор
Энди
Като