Дохлая рыба (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Незадачливый слесарь Эйб запросто укрощает самые сложные замки, а вот в личной жизни и азартных играх он полный профан. Ему постоянно звонят на сотовый разъяренные кредиторы, а тут еще его подруга забеременела и сбежала от него. Эйб подозревает, что у него проблемы.



Но что начнется, когда он случайно обменяется сотовыми с киллером Линчем, который получает заказы исключительно на свой телефон?! Для Эйба чужая награда за убийство - хороший способ подзаработать. Но как получить деньги и обойтись без трупов? Эта задачка покруче самого хитрого сейфа! Да и Линчу вряд ли понравится, что у него появился загадочный и непредсказуемый конкурент.



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