Дочь и мать ее
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Дочь и мать ее

Дочь и мать ее (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Snatched
Боевики, Комедии86 мин18+

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Сюжет

Аккурат перед путешествием в Эквадор Эмили бросает парень. Подруги отказываются составить ей компанию, и лишь мать соглашается поддержать дочь. По прибытии женщины соглашаются воспользоваться услугами местного гида, но тот оказывается мошенником и привозит их к похитителям иностранцев.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дочь и мать ее»

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