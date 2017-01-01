Дочь и мать ее (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, Snatched
Боевики, Комедии86 мин18+
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Сюжет
Аккурат перед путешествием в Эквадор Эмили бросает парень. Подруги отказываются составить ей компанию, и лишь мать соглашается поддержать дочь. По прибытии женщины соглашаются воспользоваться услугами местного гида, но тот оказывается мошенником и привозит их к похитителям иностранцев.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Левин
- ЭШАктриса
Эми
Шумер
- Актриса
Голди
Хоун
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- Актёр
Кристофер
Мелони
- БСАктёр
Башир
Салахуддин
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- ТБАктёр
Том
Бейтман
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- КДСценарист
Кэти
Дипполд
- ККПродюсер
Ким
Карамел
- Продюсер
Питер
Чернин
- КДПродюсер
Кэти
Дипполд
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ЗБМонтажёр
Зене
Бэйкер
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро