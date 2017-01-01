Дочь и мать ее (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Аккурат перед путешествием в Эквадор Эмили бросает парень. Подруги отказываются составить ей компанию, и лишь мать соглашается поддержать дочь. По прибытии женщины соглашаются воспользоваться услугами местного гида, но тот оказывается мошенником и привозит их к похитителям иностранцев.



Дочь и мать ее смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.