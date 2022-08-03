Между девчонками из групп поддержки спортивных команд разгорается нешуточная борьба за звание лучшей. В ход идут самые неожиданные приeмы и ухищрения. Но чтобы стать первой, команде нужно победить в национальном чемпионате, а этого смогут добиться только самые красивые, талантливые, задорные и сексуальные.

