Добейся успеха
Wink
Фильмы
Добейся успеха

Добейся успеха (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.82000, Bring It On
Мелодрама, Спортивный94 мин16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Между девчонками из групп поддержки спортивных команд разгорается нешуточная борьба за звание лучшей. В ход идут самые неожиданные приeмы и ухищрения. Но чтобы стать первой, команде нужно победить в национальном чемпионате, а этого смогут добиться только самые красивые, талантливые, задорные и сексуальные.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добейся успеха»