Добейся успеха (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.82000, Bring It On
Мелодрама, Спортивный94 мин16+
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О фильме
Между девчонками из групп поддержки спортивных команд разгорается нешуточная борьба за звание лучшей. В ход идут самые неожиданные приeмы и ухищрения. Но чтобы стать первой, команде нужно победить в национальном чемпионате, а этого смогут добиться только самые красивые, талантливые, задорные и сексуальные.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Мелодрама
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Пейтон
Рид
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актриса
Элиза
Душку
- ДБАктёр
Джесси
Брэдфорд
- Актриса
Гэбриэл
Юнион
- ККАктриса
Клэр
Крамер
- НБАктриса
Николь
Бильдербак
- ЦДАктриса
Цианина
Джоелсон
- РБАктриса
Рини
Белл
- НУАктёр
Нэйтан
Уэст
- ХРАктёр
Хантли
Риттер
- ДБСценарист
Джессика
Бендинджер
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ТАПродюсер
Томас
А. Блисс
- ДБПродюсер
Джессика
Бендинджер
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернштейн
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ДМХудожница
Джилл
МакГроу
- ЛБМонтажёр
Ларри
Бок
- ШМОператор
Шон
Морер
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек