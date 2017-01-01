Дневник слабака. Долгий путь (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение приключений Грегга Хелли из популярной серии книг Джеффа Кинни. На этот раз шестиклассника ждут противоречия с отцом, который считает, что мальчик, слишком много времени уделяет видеоиграм, а также борьба за внимание симпатичной одноклассницы Холли Хиллс.



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