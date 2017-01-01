Дневник слабака. Долгий путь
Wink
Фильмы
Дневник слабака. Долгий путь

Дневник слабака. Долгий путь (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Комедии, Семейные87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Продолжение приключений Грегга Хелли из популярной серии книг Джеффа Кинни. На этот раз шестиклассника ждут противоречия с отцом, который считает, что мальчик, слишком много времени уделяет видеоиграм, а также борьба за внимание симпатичной одноклассницы Холли Хиллс.

Дневник слабака смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник слабака. Долгий путь»

Всё