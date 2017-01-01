Дневник слабака. Долгий путь (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Комедии, Семейные87 мин12+
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Сюжет
Продолжение приключений Грегга Хелли из популярной серии книг Джеффа Кинни. На этот раз шестиклассника ждут противоречия с отцом, который считает, что мальчик, слишком много времени уделяет видеоиграм, а также борьба за внимание симпатичной одноклассницы Холли Хиллс.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бауэрс
- ДЙАктёр
Джейсон
Йен Дракер
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- ЧРАктёр
Чарли
Райт
- ОААктёр
Оуэн
Асталош
- ДХАктёр
Джошуа
Хувер
- ККАктёр
Крис
Коппола
- МСАктриса
Мира
Силверман
- ДБСценарист
Дэвид
Бауэрс
- ДКСценарист
Джефф
Кинни
- ТМПродюсер
Тимоти
М. Борн
- ДБПродюсер
Дэвид
Бауэрс
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр