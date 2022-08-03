Дизлайк (фильм, 2016) смотреть онлайн

Восьмерых самых популярных видеоблогеров российского Интернета собрали в роскошном загородном коттедже, вдали от цивилизации и мобильных сетей на одну ночь, чтобы они продегустировали новый энергетический напиток. Но рекламная дегустация оказалась приманкой, а коттедж — ловушкой.

