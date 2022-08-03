Дизлайк (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Дизлайк
Ужасы83 мин18+
О фильме
Восьмерых самых популярных видеоблогеров российского Интернета собрали в роскошном загородном коттедже, вдали от цивилизации и мобильных сетей на одну ночь, чтобы они продегустировали новый энергетический напиток. Но рекламная дегустация оказалась приманкой, а коттедж — ловушкой.
Рейтинг
1.5 КиноПоиск
2.0 IMDb
- Режиссёр
Павел
Руминов
- МВАктриса
Мария
Вэй
- Актриса
Анастасия
Акатова
- ДМАктриса
Диана
Мелисон
- Актёр
Олег
Гаас
- ЕДАктёр
Евгений
Дакот
- АПАктёр
Александр
Панин
- НМАктёр
Никита
Московой-Руссо
- АШАктёр
Андрей
Шугов
- СВАктёр
Сергей
Волков
- МЛАктриса
Мария
Лаврова
- Сценарист
Павел
Руминов
- ЕКСценарист
Евгений
Колядинцев
- Продюсер
Павел
Руминов
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- МТХудожник
Максим
Терехов
- Оператор
Федор
Стручев