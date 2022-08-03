Дилан Томас. Любовник и поэт (фильм, 2020) смотреть онлайн

Дилан Томас. Любовник и поэт
Дилан Томас. Любовник и поэт
6.72020, Last Call
Драма105 мин18+

Поэт Дилан Томас был настоящей рок-звездой своего времени. И образ жизни вeл соответствующий. Пьянство и саморазрушение — обратная сторона гения. Он бросил жену и детей, поломал судьбы многих близких людей и искал утешение на дне бутылки. Свои последние дни Томас проводит в турне, где упивается восхищением поклонников и алкоголем, не осознавая, что стоит на самом краю

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

