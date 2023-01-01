Этот фильм пока недоступен
Дикий (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальный боевик из Кореи о боксере и гангстере, которые оказываются втянуты в масштабный заговор.
Сон Учхоль отсидел 8 лет за участие в подпольном боксерском матче, в результате которого умер его со�перник. Выйдя на свободу за примерное поведение, Учхоль мечтает начать жизнь с чистого листа. Его встречает старый друг Тосик, который за это время стал заниматься азартными играми и продажей наркотиков. Учхоль не хочет ввязываться в преступную деятельность и находит себе работу в море. Однако перед тем, как его корабль отправится в плаванье, бывший боксер окажется участником масштабного заговора, где замешана полиция, наркоторговцы и другие гангстеры.
За этой запутанной историей позволит наблюдать фильм «Дикий» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Дикий смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики, Криминал
Рейтинг
- КБРежиссёр
Ким
Бон-хан
- ПСАктёр
Пак
Сон-ун
- ОДАктёр
О
Дэ-хван
- СДАктриса
Со
Джи-хе
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- ХМАктёр
Хван
Му-ён
- ЧСАктёр
Чон
Су-гё
- ХСАктриса
Хван
Сэ-ин
- ВУАктёр
Вон
У
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов