Дикий (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный боевик из Кореи о боксере и гангстере, которые оказываются втянуты в масштабный заговор.



Сон Учхоль отсидел 8 лет за участие в подпольном боксерском матче, в результате которого умер его со�перник. Выйдя на свободу за примерное поведение, Учхоль мечтает начать жизнь с чистого листа. Его встречает старый друг Тосик, который за это время стал заниматься азартными играми и продажей наркотиков. Учхоль не хочет ввязываться в преступную деятельность и находит себе работу в море. Однако перед тем, как его корабль отправится в плаванье, бывший боксер окажется участником масштабного заговора, где замешана полиция, наркоторговцы и другие гангстеры.



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