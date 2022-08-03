Дикая (фильм, 2014) смотреть онлайн

Пройти две тысячи миль, чтобы заново обрести себя. Оскар за лучшую женскую роль — Риз Уизерспун играет женщину, находящуюся на дне отчаяния.



Шерил Стрейд, пережив тяжелый развод, решается на кардинальные меры. Чтобы разобраться в себе, она отправляется в путь по пешей тропе через Сьерра-Неваду абсолютно одна. Шерил пока не представляет, что ее ждет — знакомство с местными, встречи с другими путешественниками, поиски самой себя... Она вспомнит и заново переживет моменты своего детства, потерю матери и расставание с мужем. Сможет ли Шерил пройти этот путь до конца и оставить боль в прошлом?



