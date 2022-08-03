Дикая (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.72014, Wild
Драма, Приключения110 мин18+
О фильме
Пройти две тысячи миль, чтобы заново обрести себя. Оскар за лучшую женскую роль — Риз Уизерспун играет женщину, находящуюся на дне отчаяния.
Шерил Стрейд, пережив тяжелый развод, решается на кардинальные меры. Чтобы разобраться в себе, она отправляется в путь по пешей тропе через Сьерра-Неваду абсолютно одна. Шерил пока не представляет, что ее ждет — знакомство с местными, встречи с другими путешественниками, поиски самой себя... Она вспомнит и заново переживет моменты своего детства, потерю матери и расставание с мужем. Сможет ли Шерил пройти этот путь до конца и оставить боль в прошлом?
Предлагаем вам смотреть яркую биографическую драму — фильм «Дикая» 2014 года уже ждет вас онлайн на портале Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма
КачествоFull HD, SD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актриса
Риз
Уизерспун
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Томас
Садоски
- КМАктёр
Кин
МакРей
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- КОАктёр
Кевин
О. Ранкин
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- КДАктёр
Клифф
Де Янг
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- ШССценарист
Шерил
Стрэйд
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- БППродюсер
Билл
Полад
- Продюсер
Риз
Уизерспун
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- МПМонтажёр
Мартин
Пенса
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже