Дикая HD
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Дикая HD

Дикая HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Wild HD
Драма, Биография110 мин18+

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О фильме

В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери женщина, отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Биография
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дикая HD»