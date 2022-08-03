В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери женщина, отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий.

