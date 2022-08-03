Дикая HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Wild HD
Драма, Биография110 мин18+
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О фильме
В центре сюжета Шерил Стрэйд, раздавленная неудавшимся браком и смертью матери женщина, отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют ее от душевных страданий.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Биография
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актриса
Риз
Уизерспун
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Томас
Садоски
- КМАктёр
Кин
МакРей
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- ГХАктриса
Габи
Хоффманн
- КОАктёр
Кевин
О. Ранкин
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- КДАктёр
Клифф
Де Янг
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- ШССценарист
Шерил
Стрэйд
- БППродюсер
Бруна
Папандреа
- БППродюсер
Билл
Полад
- Продюсер
Риз
Уизерспун
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- МПМонтажёр
Мартин
Пенса
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже