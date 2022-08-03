Девушка с браслетом (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.32019, La fille au bracelet
Драма, Криминал91 мин18+
О фильме
Спокойствие тихого семейного отдыха на пляже нарушает появление полицейских, прибывших задержать Лизу. Девушку обвиняют в убийстве лучшей подруги. Начинается следствие, растягивающееся на два года, в течение которых героиня должна носить специальный браслет, позволяющий отслеживать ее местоположение.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СДРежиссёр
Стефан
Демустье
- МГАктриса
Мелисса
Герс
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- АМАктриса
Анни
Мерсье
- ПГАктёр
Паскаль
Гарбарини
- ПЭАктёр
Пол
Эссауи-Кювелье
- КФАктёр
Карло
Ферранте
- ЭПАктриса
Энн
Полицевич
- ВЖАктриса
Виктория
Жадо
- СДСценарист
Стефан
Демустье
- ГТСценарист
Гонсало
Тобаль
- ЖдПродюсер
Жан
де Форет
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лапицкий
- ДММонтажёр
Дамиэн
Маэстрагги
- СВОператор
Сильвен
Верде
- КПКомпозитор
Карла
Паллон