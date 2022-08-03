Спокойствие тихого семейного отдыха на пляже нарушает появление полицейских, прибывших задержать Лизу. Девушку обвиняют в убийстве лучшей подруги. Начинается следствие, растягивающееся на два года, в течение которых героиня должна носить специальный браслет, позволяющий отслеживать ее местоположение.

