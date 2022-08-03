Девушка с браслетом
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Девушка с браслетом

Девушка с браслетом (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.32019, La fille au bracelet
Драма, Криминал91 мин18+

О фильме

Спокойствие тихого семейного отдыха на пляже нарушает появление полицейских, прибывших задержать Лизу. Девушку обвиняют в убийстве лучшей подруги. Начинается следствие, растягивающееся на два года, в течение которых героиня должна носить специальный браслет, позволяющий отслеживать ее местоположение.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка с браслетом»