Фильмы
Девушка по вызову
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка по вызову»

Режиссёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Режиссёр

Актёры

Саша Грэй

Sasha Grey
АктрисаChelsea / Christine
Крис Сантос

Chris Santos
АктёрChris
Филип Эйтан

Philip Eytan
АктёрPhillip
Т. Колби Трэйн

Colby Trane
АктёрWaiter (в титрах: T. Colby Trane)
Питер Зиззо

Peter Zizzo
АктёрZizzo
Рон Стейн

Ron Stein
АктёрVegas Buddy #1
Маршалл Гилман

Marshall Gilman
АктёрVegas Buddy #2
Майкл Робертс

Michael Roberts
АктёрVegas Buddy #3
Винсент Делласера

Vincent Dellacera
АктёрChelsea's Driver
Джим Кемпнер

Jim Kempner
АктёрArt Gallery Owner

Сценаристы

Дэвид Левин

David Levien
Сценарист
Брайан Коппельман

Brian Koppelman
Сценарист

Продюсеры

Грегори Джейкобс

Gregory Jacobs
Продюсер
Тодд Вагнер

Todd Wagner
Продюсер
Марк Кубан

Mark Cuban
Продюсер

Художники

Кристофер Петерсон

Christopher Peterson
Художник

Монтажёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Монтажёр

Операторы

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Оператор

Композиторы

Росс Годфри

Ross Godfrey
Композитор