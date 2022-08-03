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Девушка по вызову

Девушка по вызову (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Girlfriend Experience
Драма73 мин18+

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О фильме

Героиня фильма — высококлассная девушка по вызову, которая предлагает своим клиентам больше, чем просто секс. Ее услуги стоят дорого, и позволить себе проводить с ней время могут лишь состоятельные бизнесмены. Зато те, кто попробовал, хотят встретиться с ней снова…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка по вызову»