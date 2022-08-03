Девушка по вызову (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Girlfriend Experience
Драма73 мин18+
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О фильме
Героиня фильма — высококлассная девушка по вызову, которая предлагает своим клиентам больше, чем просто секс. Ее услуги стоят дорого, и позволить себе проводить с ней время могут лишь состоятельные бизнесмены. Зато те, кто попробовал, хотят встретиться с ней снова…
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- СГАктриса
Саша
Грэй
- КСАктёр
Крис
Сантос
- ФЭАктёр
Филип
Эйтан
- ТКАктёр
Т.
Колби Трэйн
- ПЗАктёр
Питер
Зиззо
- РСАктёр
Рон
Стейн
- МГАктёр
Маршалл
Гилман
- МРАктёр
Майкл
Робертс
- ВДАктёр
Винсент
Делласера
- ДКАктёр
Джим
Кемпнер
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- ТВПродюсер
Тодд
Вагнер
- МКПродюсер
Марк
Кубан
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- РГКомпозитор
Росс
Годфри