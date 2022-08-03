Героиня фильма — высококлассная девушка по вызову, которая предлагает своим клиентам больше, чем просто секс. Ее услуги стоят дорого, и позволить себе проводить с ней время могут лишь состоятельные бизнесмены. Зато те, кто попробовал, хотят встретиться с ней снова…

