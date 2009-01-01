Девушка, которая взрывала воздушные замки (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Лисбет Саландер находится под неусыпным наблюдением в отделении интенсивной терапии шведской городской больницы. С помощью своего друга, журналиста Микаэля Блумквиста, она должна будет доказать свою невиновность и опознать продажных политиканов, из-за злоупотреблений которых страдают простые люди.



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