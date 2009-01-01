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Девушка, которая взрывала воздушные замки

Девушка, которая взрывала воздушные замки (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Luftslottet som sprängdes
Триллеры140 мин18+

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Сюжет

Лисбет Саландер находится под неусыпным наблюдением в отделении интенсивной терапии шведской городской больницы. С помощью своего друга, журналиста Микаэля Блумквиста, она должна будет доказать свою невиновность и опознать продажных политиканов, из-за злоупотреблений которых страдают простые люди.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка, которая взрывала воздушные замки»

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