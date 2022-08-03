Девушка, которая боялась дождя
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Девушка, которая боялась дождя

Фильм Девушка, которая боялась дождя (2020)

8.22020, Fear of Rain
Триллер, Драма104 мин18+

О фильме

Поборов обострение психического расстройства, старшеклассница Рэйн возвращается в школу. Подруги отворачиваются от нее, но зато у девушки появляется симпатичный приятель. На этом фоне Рэйн начинает подозревать, что еe соседка-учительница похитила маленькую девочку. Верны ли ее догадки или всe это игры разума? И как быть, когда из-за ментальных проблем никто не принимает твои слова всерьез?

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка, которая боялась дождя»