Фильм Девушка, которая боялась дождя (2020)
8.22020, Fear of Rain
Триллер, Драма104 мин18+
О фильме
Поборов обострение психического расстройства, старшеклассница Рэйн возвращается в школу. Подруги отворачиваются от нее, но зато у девушки появляется симпатичный приятель. На этом фоне Рэйн начинает подозревать, что еe соседка-учительница похитила маленькую девочку. Верны ли ее догадки или всe это игры разума? И как быть, когда из-за ментальных проблем никто не принимает твои слова всерьез?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КЛРежиссёр
Кастиль
Лэндон
- МААктриса
Мэдисон
Айсмен
- ИБАктёр
Израэль
Бруссар
- Актёр
Гарри
Конник мл.
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- ЭБАктриса
Эжени
Бондюран
- ДВАктриса
Джулия
Васи
- ЭОАктриса
Энука
Окума
- ЭААктриса
Эшли
Абрамс
- КЛСценарист
Кастиль
Лэндон
- ДАПродюсер
Джо
А. Райли
- КАПродюсер
Кевин
Адлер
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДМКомпозитор
Джэми
Махоберак