Поборов обострение психического расстройства, старшеклассница Рэйн возвращается в школу. Подруги отворачиваются от нее, но зато у девушки появляется симпатичный приятель. На этом фоне Рэйн начинает подозревать, что еe соседка-учительница похитила маленькую девочку. Верны ли ее догадки или всe это игры разума? И как быть, когда из-за ментальных проблем никто не принимает твои слова всерьез?

