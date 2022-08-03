Девушка из долины (фильм, 2020) смотреть онлайн

Лос-Анджелес, 1980-е. Девочка из хорошей семьи Джули Ричман встречается с самым красивым парнем школы Микки. Но она сомневается, стоит ли идти с ним на выпускной, ведь Микки совсем не похож на еe родственную душу. То ли дело романтичный музыкант Рэнди, которого девушка встретила на пляже и сразу полюбила. Против их отношений вскоре ополчатся чопорные родители и друзья, но сердцу не прикажешь.

