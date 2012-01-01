Девственники, берегитесь!
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Девственники, берегитесь!

Девственники, берегитесь! (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.12012, Love Bite
Комедии, Ужасы87 мин18+

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Сюжет

Джейми живeт в глухом приморском городке, откуда мечтает выбраться. Однажды на вечеринке появляется американка Джулиана. Она умна и совсем не похожа на местных. Но одновременно с еe появлением в городе начинают пропадать подростки. Загадочный мужчина предупреждает Джейми - держись от этой девушки подальше, особенно если ты девственник.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.5 IMDb