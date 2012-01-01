Девственники, берегитесь! (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.12012, Love Bite
Комедии, Ужасы87 мин18+
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Сюжет
Джейми живeт в глухом приморском городке, откуда мечтает выбраться. Однажды на вечеринке появляется американка Джулиана. Она умна и совсем не похожа на местных. Но одновременно с еe появлением в городе начинают пропадать подростки. Загадочный мужчина предупреждает Джейми - держись от этой девушки подальше, особенно если ты девственник.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Ужасы, Фэнтези
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЭдРежиссёр
Энди
де Эммони
- ДЗАктриса
Джессика
Зор
- ЭСАктёр
Эд
Спелирс
- ЛПАктёр
Люк
Паскуалино
- АЛАктёр
Адам
Лиз
- КВАктриса
Кирстон
Вэрэйнг
- Актёр
Роберт
Пью
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ДМАктриса
Джой
МакЭвой
- ЭСАктриса
Элоиза
Смит
- РМАктриса
Рона
Морисон
- РБСценарист
Ронан
Блэйни
- Продюсер
Роберт
Бернштейн
- АРХудожница
Анна
Роббинс
- ДФМонтажёр
Дэн
Фаррелл
- ТРОператор
Тат
Рэдклифф