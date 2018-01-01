Wink
Девочка ищет отца
Актёры и съёмочная группа фильма «Девочка ищет отца»

Режиссёры

Лев Голуб

Режиссёр

Актёры

Анна Каменкова

АктрисаЛена
Владимир Гуськов

АктёрЯнка
Николай Бармин

Актёрбатька Панас
Владимир Дорофеев

Актёрлесник
Нина Гребешкова

Актрисавнучка Прасковьи
Константин Барташевич

Актёркомендант
Виктор Уральский

Актёр
Евгений Григорьев

Актёр
Борис Кудрявцев

Актёр
Татьяна Бейнерович

Актриса

Сценаристы

Евгений Рысс

Сценарист

Продюсеры

Андрей Слюнков

Продюсер

Операторы

Олег Авдеев

Оператор
Израиль Пикман

Оператор

Композиторы

Юрий Бельзацкий

Композитор