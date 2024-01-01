Дева и дракон
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Дева и дракон

Дева и дракон (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Damsel
Фэнтези, Боевики18+

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Сюжет

Принцессу Элоди из страдающей от неурожаев страны выдают за принца процветающего королевства. Девушка рада спасти свой народ от голода, и жених ей кажется вполне симпатичным, но она даже не подозревает, что ей уготовано место не в спальне принца в качестве законной супруги, а в пасти дракона в качестве ритуальной жертвы.

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Информация

Страна
США
Жанры
Боевики, Фэнтези

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