Дева и дракон (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Damsel
Фэнтези, Боевики18+
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Сюжет
Принцессу Элоди из страдающей от неурожаев страны выдают за принца процветающего королевства. Девушка рада спасти свой народ от голода, и жених ей кажется вполне симпатичным, но она даже не подозревает, что ей уготовано место не в спальне принца в качестве законной супруги, а в пасти дракона в качестве ритуальной жертвы.
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Рейтинг
- ХКРежиссёр
Хуан
Карлос Фреснадильо
- ПНАктёр
Патрис
Найамбана
- НРАктёр
Ник
Робинсон
- Актриса
Робин
Райт
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- НДАктриса
Николь
Джозеф
- МТАктёр
Мило
Твоми
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актриса
Милли
Бобби Браун
- БКАктриса
Брук
Картер
- МБПродюсер
Марк
Бомбэк
- Продюсер
Милли
Бобби Браун
- Художник
Патрик
Татопулос
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт