Дева и дракон (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Принцессу Элоди из страдающей от неурожаев страны выдают за принца процветающего королевства. Девушка рада спасти свой народ от голода, и жених ей кажется вполне симпатичным, но она даже не подозревает, что ей уготовано место не в спальне принца в качестве законной супруги, а в пасти дракона в качестве ритуальной жертвы.



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