Детям
Дети шпионов 4D
Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов 4D»

Режиссёры

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Режиссёр

Актёры

Роуэн Бланчард

Rowan Blanchard
АктрисаRebecca Wilson
Мэйсон Кук

Mason Cook
АктёрCecil Wilson
Джессика Альба

Jessica Alba
АктрисаMarissa Wilson
Джоэл Макхэйл

Joel McHale
АктёрWilbur Wilson
Алекса ПенаВега

Alexa PenaVega
АктрисаCarmen Cortez (в титрах: Alexa Vega)
Дэрил Сабара

Daryl Sabara
АктёрJuni Cortez
Джереми Пивен

Jeremy Piven
АктёрDanger D'Amo / Tick Tock / Time Keeper
Белль Солорзано

Belle Solorzano
АктрисаSpy Baby
Дженни Солорзано

Genny Solorzano
АктрисаSpy Baby
Чак Кюро

Chuck Cureau
АктёрNews Anchor

Сценаристы

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Сценарист

Продюсеры

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Продюсер
Элизабет Авеллан

Elizabeth Avellan
Продюсер
Джордж Хуанг

George Huang
Продюсер

Актёры дубляжа

Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Даниил Бледный

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид Хэк

David Hack
Художник

Монтажёры

Дэн Циммерман

Dan Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Джимми Линдси

Jimmy Lindsey
Оператор
Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Оператор

Композиторы

Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Композитор
Карл Тиль

Carl Thiel
Композитор