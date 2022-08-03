Дети шпионов 4D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Spy Kids: All the Time in the World in 4D
Фантастика, Криминал84 мин6+
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О фильме
Брат и сестра поневоле должны стать крутыми шпионами, чтобы помешать мечтающему о мировом господстве злодею, и выручить из беды собственную мачеху — секретного суперагента, удалившегося на покой.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Боевик, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- РБАктриса
Роуэн
Бланчард
- МКАктёр
Мэйсон
Кук
- Актриса
Джессика
Альба
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Дэрил
Сабара
- Актёр
Джереми
Пивен
- БСАктриса
Белль
Солорзано
- ДСАктриса
Дженни
Солорзано
- ЧКАктёр
Чак
Кюро
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- ДХПродюсер
Джордж
Хуанг
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДЛОператор
Джимми
Линдси
- Оператор
Роберт
Родригес
- Композитор
Роберт
Родригес
- КТКомпозитор
Карл
Тиль