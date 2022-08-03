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Дети шпионов 4D

Дети шпионов 4D (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Spy Kids: All the Time in the World in 4D
Фантастика, Криминал84 мин6+

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О фильме

Брат и сестра поневоле должны стать крутыми шпионами, чтобы помешать мечтающему о мировом господстве злодею, и выручить из беды собственную мачеху — секретного суперагента, удалившегося на покой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Боевик, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети шпионов 4D»