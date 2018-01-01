Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив Ди и тайна призрачного пламени»

WinkФильмыДетектив Ди и тайна призрачного пламениАктёры и съёмочная группа фильма «Детектив Ди и тайна призрачного пламени»
Режиссёры
Актёры
АктёрDetective Dee
Энди ЛауAndy Lau
АктёрShatuo Zhong
Тони Люн Ка-ФайTony Leung Ka-Fai
АктёрPei Donglai
Дэн ЧаоDeng Chao
АктрисаEmpress Wu Zetian
Карина ЛауCarina Lau
АктрисаShangguan Jing'er (в титрах: Li Bing Bing)
Ли БинбинLi Bingbing
Актёр
Жан-Мишель КасановаJean-Michel Casanova
Актёр
Сос ХароянSos Haroyan
Актёр
Цзялинь ЧжаоJialin Zhao
АктёрJia Yi
Цинь ЯньQin Yan
АктёрXue Yong