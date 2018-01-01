Wink
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив Ди и тайна призрачного пламени»

Режиссёры

Цуй Харк

Tsui Hark
Режиссёр

Актёры

Энди Лау

Andy Lau
АктёрDetective Dee
Тони Люн Ка-Фай

Tony Leung Ka-Fai
АктёрShatuo Zhong
Дэн Чао

Deng Chao
АктёрPei Donglai
Карина Лау

Carina Lau
АктрисаEmpress Wu Zetian
Ли Бинбин

Li Bingbing
АктрисаShangguan Jing'er (в титрах: Li Bing Bing)
Жан-Мишель Касанова

Jean-Michel Casanova
Актёр
Сос Хароян

Sos Haroyan
Актёр
Цзялинь Чжао

Jialin Zhao
Актёр
Цинь Янь

Qin Yan
АктёрJia Yi
Лю Цзиньшань

Liu Jinshan
АктёрXue Yong

Сценаристы

Чжан Цзялу

Zhang Jialu
Сценарист
Чэнь Кофу

Chen Kuofu
Сценарист

Продюсеры

Пегги Ли

Peggy Lee
Продюсер
Ши Наньсунь

Shi Nansun
Продюсер
Цуй Харк

Tsui Hark
Продюсер

Художники

Джеймс Чу

James Choo
Художник

Монтажёры

Яу Чи-Вай

Yau Chi-Wai
Монтажёр

Операторы

Чань Чиин

Chan Chiying
Оператор

Композиторы

Питер Кам

Peter Kam
Композитор