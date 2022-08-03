Детектив Ди и тайна призрачного пламени (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Di Renjie: tong tian di guo
Фэнтези, Приключения118 мин18+
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О фильме
Китай, 690 год. Накануне официальной коронации правительницы У Цзэтянь несколько горожан погибают от загадочного самовозгорания. Чтобы разобраться в мистических событиях, императрице приходится вызволить из тюрьмы детектива-оппозиционера Ди Жэньцзе. Теперь противники в одной лодке.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- Актёр
Энди
Лау
- Актёр
Тони
Люн Ка-Фай
- Актёр
Дэн
Чао
- Актриса
Карина
Лау
- Актриса
Ли
Бинбин
- ЖКАктёр
Жан-Мишель
Касанова
- СХАктёр
Сос
Хароян
- ЦЧАктёр
Цзялинь
Чжао
- ЦЯАктёр
Цинь
Янь
- ЛЦАктёр
Лю
Цзиньшань
- ЧЦСценарист
Чжан
Цзялу
- ЧКСценарист
Чэнь
Кофу
- ПЛПродюсер
Пегги
Ли
- ШНПродюсер
Ши
Наньсунь
- Продюсер
Цуй
Харк
- ДЧХудожник
Джеймс
Чу
- ЯЧМонтажёр
Яу
Чи-Вай
- ЧЧОператор
Чань
Чиин
- ПККомпозитор
Питер
Кам