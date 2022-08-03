Детектив Ди и тайна призрачного пламени
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Детектив Ди и тайна призрачного пламени

Детектив Ди и тайна призрачного пламени (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Di Renjie: tong tian di guo
Фэнтези, Приключения118 мин18+

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О фильме

Китай, 690 год. Накануне официальной коронации правительницы У Цзэтянь несколько горожан погибают от загадочного самовозгорания. Чтобы разобраться в мистических событиях, императрице приходится вызволить из тюрьмы детектива-оппозиционера Ди Жэньцзе. Теперь противники в одной лодке.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив Ди и тайна призрачного пламени»