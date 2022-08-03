Китай, 690 год. Накануне официальной коронации правительницы У Цзэтянь несколько горожан погибают от загадочного самовозгорания. Чтобы разобраться в мистических событиях, императрице приходится вызволить из тюрьмы детектива-оппозиционера Ди Жэньцзе. Теперь противники в одной лодке.

