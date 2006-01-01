Держи ритм (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Take the Lead
Драмы112 мин18+
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Сюжет
Профессиональный танцор решает обучить своему таланту учащихся Нью-Йоркской общеобразовательной школы. Поначалу его представление о танцах расходится с пристрастиями юных подопечных, но вскоре они создают совершенно новый танцевальный стиль.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЛФРежиссёр
Лиз
Фридлендер
- Актёр
Антонио
Бандерас
- РБАктёр
Роб
Браун
- Актриса
Элфри
Вудард
- ЙДАктриса
Йайа
ДаКоста
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ЛБАктриса
Лаура
Бенанти
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйлен
- ДНАктриса
Джесика
Николь
- ШМАктриса
Шоуэнд
МакКензи
- ДХСценарист
Дайян
Хьюстон
- МГПродюсер
Мишель
Грэйс
- ДНПродюсер
Дайан
Набатофф
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- РИМонтажёр
Роберт
Ивисон
- АНОператор
Алекс
Непомнящий
- КДКомпозитор
Касим
Дин
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман