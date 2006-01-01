Держи ритм (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Профессиональный танцор решает обучить своему таланту учащихся Нью-Йоркской общеобразовательной школы. Поначалу его представление о танцах расходится с пристрастиями юных подопечных, но вскоре они создают совершенно новый танцевальный стиль.



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