Держи ритм
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Держи ритм

Держи ритм (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Take the Lead
Драмы112 мин18+

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Сюжет

Профессиональный танцор решает обучить своему таланту учащихся Нью-Йоркской общеобразовательной школы. Поначалу его представление о танцах расходится с пристрастиями юных подопечных, но вскоре они создают совершенно новый танцевальный стиль.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Держи ритм»

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