День независимости (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.21996, Independence Day
Фантастика, Боевик138 мин12+

Накануне Дня независимости США принимает сигнал из космоса, и люди начинают готовиться к приему инопланетных гостей. Однако никто и подумать не мог, что гости окажутся такими огромными и воинственными…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

