День независимости (Расширенная версия) (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Independence Day
Фантастика, Приключения138 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Накануне Дня независимости США принимает сигнал из космоса, и люди начинают готовиться к приему инопланетных гостей. Однако никто и подумать не мог, что гости окажутся такими огромными и воинственными…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Билл
Пуллман
- ММАктриса
Мэри
Макдоннелл
- ДХАктёр
Джадд
Хёрш
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- РКАктёр
Рэнди
Куэйд
- МКАктриса
Маргарет
Колин
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- ХФАктёр
Харви
Файерстин
- Сценарист
Дин
Девлин
- Сценарист
Роланд
Эммерих
- Продюсер
Дин
Девлин
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- УЭПродюсер
Уте
Эммерих
- УФПродюсер
Уильям
Фэй
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд