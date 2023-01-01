День независимости (Расширенная версия) HD (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Накануне Дня независимости США принимает сигнал из космоса, и люди начинают готовиться к приему инопланетных гостей. Однако никто и подумать не мог, что гости окажутся такими огромными и воинственными…



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