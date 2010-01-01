День матери
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День матери

День матери (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.62010, Mother's Day
Триллеры, Драмы107 мин18+
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Сюжет

Трое братьев-налётчиков, один из которых получил ранение в перестрелке, уходят от преследования и скрываются в доме своего детства. Но их старый дом уже два месяца принадлежит новым хозяевам. Начинается жестокое противостояние, раскрывающее тёмные тайны каждой стороны.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День матери»

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