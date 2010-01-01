День матери (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Трое братьев-налётчиков, один из которых получил ранение в перестрелке, уходят от преследования и скрываются в доме своего детства. Но их старый дом уже два месяца принадлежит новым хозяевам. Начинается жестокое противостояние, раскрывающее тёмные тайны каждой стороны.



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