День матери (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.62010, Mother's Day
Триллеры, Драмы107 мин18+
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Сюжет
Трое братьев-налётчиков, один из которых получил ранение в перестрелке, уходят от преследования и скрываются в доме своего детства. Но их старый дом уже два месяца принадлежит новым хозяевам. Начинается жестокое противостояние, раскрывающее тёмные тайны каждой стороны.
День матери смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- УКАктёр
Уоррен
Коул
- ДЭАктриса
Дебора
Энн Уолл
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- КМАктриса
Кэндис
МакКлюр
- ЛБАктёр
Лайрик
Бент
- ЧКСценарист
Чарльз
Кауфман
- УЛСценарист
Уоррен
Лайт
- СМСценарист
Скотт
Милам
- Продюсер
Бретт
Рэтнер
- РСПродюсер
Ричард
Сэперстин
- ДШПродюсер
Джей
Штерн
- БУПродюсер
Брайан
Уиттен
- РЛХудожник
Режан
Лябри
- ЛКХудожница
Лесли
Кэвэна
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия