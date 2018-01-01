День другодарения (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

У Эбби был непростой год, и она страдает от личностного кризиса. Подруга Молли, недавно пережившая развод, приглашает ее к себе на День благодарения и обещает уютный вечер на двоих. Однако стоит Эбби перешагнуть порог дома Молли, как еe встречает обнаженный любовник хозяйки, а следом за ним под�тягивается целая толпа разномастных гостей, один другого эксцентричнее. Тихий праздник превращается в шумную вечеринку. Чем это обернется для Эбби и еe расшатанных нервов?



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