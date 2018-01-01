День другодарения
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День другодарения

День другодарения (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.32018, DINNER WITH FRIENDS (Friendsgiving)
Драмы, Комедии91 мин18+

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Сюжет

У Эбби был непростой год, и она страдает от личностного кризиса. Подруга Молли, недавно пережившая развод, приглашает ее к себе на День благодарения и обещает уютный вечер на двоих. Однако стоит Эбби перешагнуть порог дома Молли, как еe встречает обнаженный любовник хозяйки, а следом за ним подтягивается целая толпа разномастных гостей, один другого эксцентричнее. Тихий праздник превращается в шумную вечеринку. Чем это обернется для Эбби и еe расшатанных нервов?

День другодарения смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb