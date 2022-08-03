Демоник
Wink
Фильмы
Демоник
6.72021, Demonic
Ужасы, Фантастика99 мин18+

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Демоник (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Благодаря технологии, способной создавать проекции сознания других людей, Карли придется заглянуть в разум своей матери, 20 лет назад убившей более 20 человек, и отыскать истинную причину еe жестокости.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Демоник»