Демоник (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Нил
Бломкамп
- КПАктриса
Карли
Поуп
- КМАктёр
Крис
Мартин
- МРАктёр
Майкл
Роджерс
- НБАктриса
Натали
Болтт
- Актёр
Терри
Чен
- КМАктриса
Кэндис
МакКлюр
- ДПАктёр
Джейсон
П. Тремблей
- КБАктёр
Кинтон
Бойсклер
- ДВАктёр
Дерек
Верстиг
- КФАктёр
Крис
Фроз
- Сценарист
Нил
Бломкамп
- МБПродюсер
Майк
Бломкамп
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий