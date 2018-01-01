Wink
Дело «пестрых»
Актёры и съёмочная группа фильма «Дело «пестрых»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дело «пестрых»»

Режиссёры

Николай Досталь

Режиссёр

Актёры

Андрей Абрикосов

Актёр
Владимир Кенигсон

Актёр
Всеволод Сафонов

Актёр
Алексей Грибов

Актёр
Евгений Матвеев

Актёр
Анатолий Мягких

Актёр
Наталья Фатеева

Актриса
Тамара Логинова

Актриса
Михаил Пуговкин

Актёр
Майя Казакова

Актриса

Продюсеры

Дмитрий Залбштейн

Продюсер

Операторы

Игорь Слабневич

Оператор

Композиторы

Михаил Чулаки

Композитор